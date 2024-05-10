Футболистка «Зенита»: хейтер писал — пусть идут на нормальную работу

Нападающая «Зенита» Лина Якупова высказалась о хейте в социальных сетях.

«В жизни никто не оскорблял меня за то, что я футболистка. Но пару раз я сталкивалась с хейтом в соцсетях.

После тренировки мы с Никой Куропаткиной сняли смешное видео на один из популярных трендов. В комментариях возник хейтер, который стал писать, что мы никчёмные, «зачем вообще нужен женский футбол», «они жируют», «пусть идут на нормальную работу». Это было странно читать, но порадовало, что за нас заступился наш болельщик. Он написал, что его заряжают действия команды, он ждёт каждый матч, и, когда мы выигрываем, он приходит на работу довольным и как руководитель передаёт этот заряд своим сотрудникам. Это было приятно.

Никак не отношусь к тому, что писал хейтер, я думаю, что он не выдержал бы ни одного тренировочного дня. В ответ на комментарии нашего болельщика он написал, что девчонки – молодцы, что занимаются спортом, и что он тоже любит футбол, но «нормальный, а не этот женский». Мы смеялись.

Он же потом написал мне на какую-то из моих фотографий: «Фу, у тебя нет груди». А ещё, когда я здоровалась с подписчиками в видео фразой Hello everyone, писал: «Выучи английский». В итоге я решила не тратить его нервную систему (и свою тоже) и заблокировала его», — сказала Якупова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ульяной Лукьянченко.