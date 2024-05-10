Тренер «Крыльев Советов» Осинькин прокомментировал поражение в матче с «Ахматом»

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о поражении в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом». Встреча, проходившая на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена», завершилась со счётом 2:0 в пользу грозненцев.

«Соперник выбрал контратакующую манеру. Понятно, что будут ситуации, когда они могут выйти 2 в 2, какая‑то ошибка позволит им выйти в контратаку. К сожалению, мы в этот момент сломали свою игру, во втором тайме допустили похожую ошибку и не смогли ввязаться в борьбу за очки.

В какой‑то момент казалось, что возвращаемся, но… Первый тайм был неплохой, но мало было непосредственно агрессии. Скорости мало, пространства не оставалось, «Ахмат» низко оборонялся. Раз не забили — значит, не смогли», — сказал Осинькин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, после этого матча «Крылья Советов» располагаются на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 40 очков по результатам 28 матчей. «Ахмат» занимает 10-е место. В активе грозненцев после этой победы стало 35 очков.