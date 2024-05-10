Футболистка ЦСКА: часто слышала, что выгляжу как парень

Защитница московского ЦСКА Маргарита Мануйлова высказалась о буллинге, которому она подвергается из-за своей внешности. Футболистка заявила, что относится спокойно к обсуждению своей внешности.

«Я сделала короткую стрижку, когда уже занималась футболом. Мне нравится, удобно тренироваться, не мешает на играх, и мне к лицу. К сожалению, многие считают, что короткую стрижку могут делать только мужчины, поэтому часто слышала, что выгляжу как парень и короткая стрижка не для девушек. Отношусь к этому спокойно. Сколько людей, столько и мнений.

В женском футболе часто пишут комментарии не по делу, но я на такое не обращаю внимания», — сказала Мануйлова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ульяной Лукьянченко.