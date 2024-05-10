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«Конкуренция только приветствуется». Соболев — о переходе Угальде в «Спартак»

«Конкуренция только приветствуется». Соболев — о переходе Угальде в «Спартак»
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Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев высказался о переходе коста-риканского форварда Манфреда Угальде в команду красно-белых.

«Молодой парень, в котором я вижу много желания и готовности работать. Быстрый, юркий, хорошо действует корпусом. Думаю, Манфред сейчас тоже переживает, что забил пока лишь однажды. Но не сомневаюсь: у него всё впереди. Он принесет много пользы «Спартаку». Это сто процентов.

Я нормально отнесся к трансферу нового нападающего. Конкуренция только приветствуется. Такая среда делает всех сильнее», — приводит слова Соболева официальный сайт «Спартака».

21-летний Манфред Угальде пополнил состав «Спартака» в январе 2024 года. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги он провёл девять матчей. Также на его счету три игры и один гол в Фонбет Кубке России.

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