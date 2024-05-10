Байрамян: в прошлом сезоне «Ростову» ставили пенальти, а в этом — нет

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян ответил на вопрос, чем может быть обусловлено снижение количества пенальти, которые ростовский клуб бьёт в этом сезоне по сравнению с предыдущим.

«Мы точно не стали меньше создавать. Но вот так происходит. В прошлом сезоне ставили пенальти, а в этом — нет. Кому-то дают больше пенальти. Судейство особо не поменялось — арбитры как в том году делали свою работу, так и в этом. Никакой разницы не вижу», — приводит слова Байрамяна Sport24.

Напомним, после 27 туров чемпионата России «Ростов» набрал 40 очков и на текущий момент занимает седьмое место.

В нынешнем сезоне Байрамян принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,2 млн.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире: