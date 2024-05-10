Юрий Сёмин: рад, что Миранчук представляет российский футбол в Лиге Европы

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о выходе итальянской «Аталанты» в финал Лиги Европы. Напомним, за «Аталанту» выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.

«Рад, что Миранчук представляет российский футбол и нас всех в Лиге Европы. Надеюсь, что Алексей будет играть в финале. Матч будет очень сложным, так как «Байер» ещё никому не проигрывал в этом сезоне», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Вчера, 9 мая, в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы «Аталанта» разгромила французский «Марсель» со счётом 3:0. Алексей Миранчук вышел на замену на 55-й минуте. В финале итальянский клуб встретится с немецким «Байером». Решающий матч турнира пройдёт 22 мая.