Юрий Сёмин: Миранчуку дадут время в финале ЛЕ — он этого заслуживает

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился ожиданиями от финала Лиги Европы УЕФА сезона-2023/2024. В решающем матче еврокубка встретятся немецкий «Байер» и итальянская «Аталанта», в составе которой играет россиянин Алексей Миранчук.

«У «Аталанты» есть свои козыри — сильная игра в обороне, команда хорошо контратакует. Если будет играть Миранчук, то у «Аталанты» будет больше возможностей забить. Думаю, что Алексею дадут какое-то время в финале — он этого заслуживает», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, финал Лиги Европы состоится 22 мая на стадионе «Авива» в Дублине (Ирландия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени.