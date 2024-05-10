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Гнабри рискует пропустить Евро-2024 из-за травмы, полученной в матче «Баварии» с «Реалом»

Стали известны результаты медицинского обследования нападающего мюнхенской «Баварии» Серж Гнабри после травмы, полученной в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (1:2), сообщает официальный сайт мюнхенской команды. Напомним, в середине первого тайма игры Гнабри получил повреждение и не смог продолжить встречу.

Как гласит медицинское заключение, из-за травмы подколенного сухожилия Гнабри пропустит остаток текущего сезона немецкой Бундеслиги. Таким образом, футболист также рискует пропустить предстоящий Евро-2024 в составе сборной Германии.

В нынешнем сезоне Гнабри провёл 20 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и сделал две результативные передачи. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего Гнабри в € 45 млн.