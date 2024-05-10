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Агент игрока «Факела» Сенхаджи: команда сделает всё, чтобы избежать вылета

Агент игрока «Факела» Сенхаджи: команда сделает всё, чтобы избежать вылета
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Агент Димитар Петрунов, представляющий интересы центрального защитника «Факела» Райана Сенхаджи, высказался о будущем футболиста в составе воронежской команды.

«Райан находится на контракте с «Факелом», и в настоящий момент он полностью сфокусирован на своей команде и не заинтересован в чём-либо другом. Хочу воспользоваться возможностью и поблагодарить весь персонал «Факела» за доверие игроку, который выкладывается в каждом матче и имеет возможность доказывать свои качества. Думаю, что команда сделает всё возможное, чтобы избежать вылета и остаться в Премьер-Лиге в следующем сезоне», — приводит слова Петрунова Metaratings.

26-летний Сенхаджи провёл в нынешнем сезоне за воронежцев девять матчей, в которых отметился одной результативной передачей. После 27 туров чемпионата России «Факел» набрал 28 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице.

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