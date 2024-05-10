Зобнин рассказал, почему при Слишковиче «Спартак» начал добиваться результатов

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин ответил на вопрос, как временно исполняющему обязанности главного тренера красно-белых Владимиру Слишковичу удалось так быстро «оздоровить» команду.

«Всегда при смене [тренера] происходит эмоциональный подъём, больше становится позитива. Всегда так, при любом тренере, поэтому я думаю, что это сыграло ключевую роль. Мы немножечко встряхнулись, качества у наших ребят хватает, поэтому и вперёд пошли», — сказал Зобнин в интервью пресс-службе «Спартака».

Напомним, сербский специалист сменил на посту главного тренера Гильермо Абаскаля, который был уволен 14 апреля. Под руководством Слишковича «Спартак» провёл шесть матчей во всех турнирах, в которых три раза победил и три раза сыграл вничью, не потерпев ни одного поражения.

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