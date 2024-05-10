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Караваев — о чемпионской гонке в РПЛ: сейчас «Зениту» нужно не нервничать, а собраться

Караваев — о чемпионской гонке в РПЛ: сейчас «Зениту» нужно не нервничать, а собраться
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Правый защитник «Зенита» Вячеслав Караваев высказался о чемпионской гонке в нынешнем сезоне РПЛ.

«Нервирует ли столь острая чемпионская гонка? Я бы так не сказал. Команда у нас опытная, сейчас нужно не нервничать, а, наоборот, собраться.

Чего сейчас больше не хватает — ​скоростей или эмоций? Не знаю. Все бьются, стараются, бегают, но что-то не получается», — приводит слова Караваева официальный сайт санкт-петербургского клуба.

Напомним, после 27 туров Российской Премьер-Лиги «Зенит» набрал 51 очко и занимает первое место, опережая ближайших преследователей в лице «Краснодара» и «Динамо» на одно очко. В 28-м туре чемпионата России сине-бело-голубые сыграют с ЦСКА. Встреча состоится завтра, 11 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск.

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