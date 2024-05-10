Нападающий Килиан Мбаппе объявил об уходе из «ПСЖ».

«Всем привет, это Килиан. Я хочу поговорить с вами. Всегда говорил, что хотел бы пообщаться с вами, когда придёт время. Хочу объявить всем вам, что провожу последний сезон в «ПСЖ». Я не буду продлевать контракт, поэтому это приключение закончится через несколько недель.

Я сыграю свой последний матч на «Парк де Пренс» в ближайшее воскресенье. У меня много эмоций от того, что у меня была возможность и большая честь представлять самый большой клуб Франции, один из лучших в мире. Я приехал сюда и получил свой первый опыт в клубе с большим давлением, что помогло мне расти как игроку. Я находился рядом с лучшими игроками в истории, некоторые из которых являются великими чемпионами. Я был рядом с большим количеством людей, рос как мужчина, получая славу и совершая ошибки.

Прежде всего, конечно, я хотел бы поблагодарить товарищей по команде, всех тренеров: Унаи Эмери, Томаса Тухеля, Маурисио Почеттино, Кристофа Галтье и Луиса Энрике — а также спортивных директоров Леонардо и Луиса Кампоса за то, что они всегда сопровождали меня.

Благодарю всех людей в клубе, остающихся за кулисами. Это замечательные люди, отдающие всё ради клуба, они заслуживают признания. Несмотря на всё то, что происходит снаружи, на медийное облако, которое порой окружает клуб, есть люди, которые действительно любят клуб, хотят его защитить и сделать успешным. И это приятно. Я знаю, что с ними клуб остаётся в надежных руках.

Это очень сложно. Не думал, что будет так сложно объявить о решении об уходе из «ПСЖ» и отъезде из Франции. Лига 1 — тот чемпионат, который я всегда знал, но уверен, что мне нужен новый вызов.

Хотел бы поблагодарить болельщиков. Знаю, что я не самый демонстративный игрок, что не всегда оправдывал ту любовь, которую вы дарили мне на протяжении семи лет. Но я никогда не хотел обманывать, всегда хотел играть.

«ПСЖ» — клуб, который никого не оставляет равнодушным. Мы можем любить его или ненавидеть — я решил полюбить его и делал это в течение семи лет. Были взлёты и падения, но я ни разу не пожалел, что подписал контракт с этим престижным клубом. Это команда, которую я буду хранить в памяти всю свою жизнь, я всю жизнь буду говорить всем, что у меня была возможность играть здесь. Я всегда буду смотреть матчи «ПСЖ», интересоваться новостями. У меня были свои достоинства и недостатки, но я старался за эти семь лет показать свою лучшую версию.

Хочу сказать вам спасибо. Без вас я бы не смог испытать и половины тех эмоций, что получил. Спасибо всем! Надеюсь, мы закончим сезон с трофеем. Мы собираемся хорошо провести время, и всё это останется в моём сердце. Прощай, Париж!», — сказал Мбаппе в видео, опубликованном в его официальном аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, 25-летний нападающий перешёл в «ПСЖ» летом 2018 года из «Монако». За этот период он принял участие в 306 матчах во всех турнирах, в которых отметился 255 голами и 108 результативными передачами.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Мбаппе уже подписал контракт с мадридским «Реалом», рассчитанный до 2029 года. В свою очередь, президент «сливочных» Флорентино Перес уведомил тренерский штаб Карло Анчелотти о том, что Мбаппе станет новым игроком «Реала».

Реакция Мбаппе на вопрос о поддержке «Реала» или «Баварии»: