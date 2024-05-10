«Реал» объявит о переходе Мбаппе после финала Лиги чемпионов — Ди Марцио

Мадридский «Реал» объявит о переходе французского нападающего Килиана Мбаппе после финала Лиги чемпионов. Об этом сообщил итальянский журналист Джанлука Ди Марцио в социальной сети Х (ранее Twitter).

«Обратный отсчёт до перехода Мбаппе в «Реал» Мадрид: объявление, предположительно, будет сделано в конце сезона, то есть после финала Лиги чемпионов», — написал Ди Марцио.

Сегодня, 10 мая, Килиан Мбаппе в видеообращении объявил, что покинет французский «Пари Сен-Жермен» после завершения сезона. Французский нападающий выступает в «Пари Сен-Жермен» с 2018 года. Тогда он перешёл из «Монако».

Ранее в СМИ появлялась информация, что 25-летний Килиан Мбаппе согласовал контракт с мадридским «Реалом», рассчитанный до 2029 года.