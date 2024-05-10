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Франко Камоцци считает, что «Спартаку» не стоит утверждать Слишковича главным тренером

Франко Камоцци считает, что «Спартаку» не стоит утверждать Слишковича главным тренером
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Итальянский функционер Франко Камоцци ответил на вопрос, стоит ли оставить исполняющего обязанности главного тренера «Спартака» Владимира Слишковича в клубе.

«Считаю, что несмотря на беспроигрышную серию «Спартака» при Слишковиче, руководству не стоит утверждать его главным тренером. Нужно искать нового тренера», — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, Слишкович был назначен на должность исполняющего обязанности главного тренера «Спартака» после того, как 14 апреля был расторгнут контракт с испанским специалистом Гильермо Абаскалем, возглавлявшем московский клуб с лета 2022 года. Под его руководством «Спартак» принял участие в 74 матчах во всех турнирах, в которых 36 раз выиграл, 15 раз сыграл вничью и 23 раза проиграл.

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