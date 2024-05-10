«В командах посильнее он бы выигрывал трофеи». Моуриньо — о Соне в «Тоттенхэме»

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо поделился мнением о нападающем лондонской команды Сон Хын Мине.

«Наверное, эти слова не понравятся фанатам «Тоттенхэма», но я никак не хочу проявлять неуважение к этому клубу. Всё же, Сон в командах посильнее выигрывал бы трофеи. В Англии он мог бы поиграть в «Манчестер Сити», в «Ливерпуле» или в «Челси». Или же в каком-нибудь зарубежном гранде. Это очень мобильный игрок, способный играть и на фланге, и в середине поля», — приводит слова Моуринью The Sun.

31-летний Сон Хын Мин выступает за «Тоттенхэм» с 2015 года. В нынешнем сезоне вингер провёл за «шпор» 33 матча во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и девятью результативными передачами. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.