Гвардиола: я бы предпочёл, чтобы мы сыграли в полуфинале Лиги чемпионов

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов, в котором встретятся мадридский «Реал» и дортмундская «Боруссия». Встреча состоится 1 июня.

«Я бы предпочёл, чтобы мы сыграли в полуфинале Лиги чемпионов. Но поздравляю обе команды с выходом в финал, хотя другие команды, вышедшие в полуфинал — «Бавария» и «ПСЖ», сыграли действительно хорошо», — приводит слова Гвардиолы City Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, «Манчестер Сити» покинул Лигу чемпионов на стадии 1/4 финала, где играл с «Реалом». Первый матч между этими командами завершился со счётом 3:3. В ответной игре «Манчестер Сити» и «Реал» сыграли вничью со счётом 1:1, однако мадридский клуб оказался сильнее в послематчевой серии пенальти (3:4).

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире: