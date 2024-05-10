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«Исключено, что его кто-то заберёт у нас». Президент «Аталанты» — о Гасперини

«Исключено, что его кто-то заберёт у нас». Президент «Аталанты» — о Гасперини
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Президент «Аталанты» Антонио Перкасси высказался о возможном продлении контракта с главным тренером команды Джан Пьеро Гасперини. Действующее соглашение со специалистом рассчитано до лета 2025 года.

«У нас остался еще один год контракта. Ситуация, при которой кто-то придёт и заберёт его у нас, исключена. Если он захочет уйти, мы с сожалением будем разговаривать с ним. В данный момент мы не думаем вносить изменения в контракт Гасперини», — приводит слова Перкасси Calcio Finanza.

Напомним, ранее сообщалось, что в «Аталанте» намерены удержать Гасперини, несмотря на интерес к специалисту со стороны итальянских топ-клубов.

Джан Пьеро Гасперини работает в «Аталанте» с 2016-го года. Ранее в Серии А он возглавлял «Дженоа», «Палермо» и «Интер».

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