«Исключено, что его кто-то заберёт у нас». Президент «Аталанты» — о Гасперини

Президент «Аталанты» Антонио Перкасси высказался о возможном продлении контракта с главным тренером команды Джан Пьеро Гасперини. Действующее соглашение со специалистом рассчитано до лета 2025 года.

«У нас остался еще один год контракта. Ситуация, при которой кто-то придёт и заберёт его у нас, исключена. Если он захочет уйти, мы с сожалением будем разговаривать с ним. В данный момент мы не думаем вносить изменения в контракт Гасперини», — приводит слова Перкасси Calcio Finanza.

Напомним, ранее сообщалось, что в «Аталанте» намерены удержать Гасперини, несмотря на интерес к специалисту со стороны итальянских топ-клубов.

Джан Пьеро Гасперини работает в «Аталанте» с 2016-го года. Ранее в Серии А он возглавлял «Дженоа», «Палермо» и «Интер».