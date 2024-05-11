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Игрок «Оренбурга» Титков ответил, будет ли для него особенным матч с «Локомотивом»

Игрок «Оренбурга» Титков ответил, будет ли для него особенным матч с «Локомотивом»
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Полузащитник «Оренбурга» Николай Титков высказался о предстоящем матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом». Встреча состоится в воскресенье, 12 мая. Команды будут играть на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Начало матча — в 14:00 по московскому времени. Титков выступает за «Оренбург» на правах аренды из «Локомотива».

МИР Российская Премьер-лига . 28-й тур
12 мая 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Для меня особенный матч? Да, я провёл там долгое время, нахожусь в аренде. Думаю, будет очень интересная игра. И нам, и им нужно выигрывать. Они играют в атакующий футбол, и наша команда. Думаю, будет очень интересная и результативная игра.

Мы стараемся не отходить от своей игры и выходить на каждый матч, чтобы только побеждать. Конечно, приятно играть, когда большое количество человек на трибунах, и поддерживают тебя. Так что всех ждём в воскресенье», — сказал Титков в интервью клубной пресс-службе.

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