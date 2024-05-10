«Штутгарт» обыграл «Аугсбург» и вышел на второе место Бундеслиги, опередив «Баварию»

Завершился матч 33-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Аугсбург» и «Штутгарт». Игра проходила на стадионе «ВВК-Арена» в Аугсбурге. В качестве главного арбитра встречи выступил Патрик Иттрих. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

На 48-й минуте единственный гол в матче забил нападающий «Штутгарта» Серу Гирасси.

После 33 матчей немецкого чемпионата «Штутгарт» набрал 70 очков и занимает второе место, на одно очко опережая мюнхенскую «Баварию», однако у неё есть матч в запасе. После аналогичного количества матчей Бундеслиги «Аугсбург» заработал 39 очков и располагается на девятой строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 16-го тура Бундеслиги. В том противостоянии «Штутгарт» разгромил «Аугсбург» со счётом 3:0.

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