Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Депортиво Алавес — Жирона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Штутгарт» обыграл «Аугсбург» и вышел на второе место Бундеслиги, опередив «Баварию»

«Штутгарт» обыграл «Аугсбург» и вышел на второе место Бундеслиги, опередив «Баварию»
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 33-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Аугсбург» и «Штутгарт». Игра проходила на стадионе «ВВК-Арена» в Аугсбурге. В качестве главного арбитра встречи выступил Патрик Иттрих. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

На 48-й минуте единственный гол в матче забил нападающий «Штутгарта» Серу Гирасси.

После 33 матчей немецкого чемпионата «Штутгарт» набрал 70 очков и занимает второе место, на одно очко опережая мюнхенскую «Баварию», однако у неё есть матч в запасе. После аналогичного количества матчей Бундеслиги «Аугсбург» заработал 39 очков и располагается на девятой строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 16-го тура Бундеслиги. В том противостоянии «Штутгарт» разгромил «Аугсбург» со счётом 3:0.

Германия - Бундеслига . 33-й тур
10 мая 2024, пятница. 21:30 МСК
Аугсбург
Аугсбург
Окончен
0 : 1
Штутгарт
Штутгарт
0:1 Гирасси – 48'    

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

Календарь Бундеслиги
Турнирная таблица Бундеслиги
Материалы по теме
Гирасси установил рекорд «Штутгарта» по голам за сезон в Бундеслиге
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android