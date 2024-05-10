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Лига 1 попрощалась с Мбаппе после его объявления об уходе из «ПСЖ»

Лига 1 попрощалась с Мбаппе после его объявления об уходе из «ПСЖ»
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Французская Лига 1 высказала слова благодарности нападающему Килиану Мбаппе, объявившему сегодня, 10 мая, что он покинет парижский клуб по окончании нынешнего сезона.

«Спасибо за всё, Мбаппе», — написала пресс-служба Лиги 1 в соцсети Х (ранее Twitter).

Фото: Официальный аккаунт Лиги 1 в соцсети Х (ранее Twitter)

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что Мбаппе уже подписал контракт с «Реалом», рассчитанный до 2029 года. Отмечалось, что ещё зимой нападающий сообщил партнёрам по команде и тренерскому штабу «ПСЖ», что покинет клуб по окончании нынешнего сезона. В свою очередь, президент «сливочных» Флорентино Перес уведомил тренерский штаб Карло Анчелотти, что Мбаппе станет новым игроком «Реала».

25-летний нападающий перешёл в «ПСЖ» летом 2018 года из «Монако». За этот период он принял участие в 306 матчах во всех турнирах, в которых отметился 255 голами и 108 результативными передачами.

Заявление Килиана Мбаппе об уходе из «ПСЖ»:

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