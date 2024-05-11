Чернов назвал самый приятный для себя матч «Спартака» при Слишковиче

Центральный защитник «Спартака» Никита Чернов ответил на вопрос о самом приятном для себя матче команды после того, как красно-белых возглавил на правах исполняющего обязанности главного тренера босниец Владимир Слишкович.

«Наверное, победа над «Ростовом». Давно не могли их обыграть, наконец-то случилось, да еще и с таким счётом. Даже домой приятно было возвращаться, несмотря на дальнюю дорогу. Не кажется ли, что победа над «Ростовом» случилась за счет ошибок Песьякова, Мелёхина и остальных и она чуть переоценена? Я бы не стал так говорить. Песьяков же до этого так не ошибался, правильно? Наверное, наше давление тоже повлияло на его действия, мы создали для него некомфортные условия, вынудили ошибиться», — приводит слова Чернова Sports.ru.

Боснийский специалист Владимир Слишкович стал исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» 14 апреля 2024 года после ухода с этого поста 35-летнего испанца Гильермо Абаскаля. Под руководством Слишковича красно-белые трижды сыграли вничью на выезде со счётом 0:0 (с «Зенитом» в Кубке России, с ЦСКА и «Пари НН» в РПЛ) и одержали три победы — в РПЛ над «Ростовом» (5:1 в гостях) и «Локомотивом» (3:2 дома), а также в Кубке России над московским «Динамо» (2:0 в гостях).