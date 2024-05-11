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Гранада — Реал Мадрид. Прямая трансляция
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19:30 Мск
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Анчелотти рассказал о распределении игрового времени между тремя вратарями «Реала»

Анчелотти рассказал о распределении игрового времени между тремя вратарями «Реала»
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти перед матчем 35-го тура Ла Лиги с «Гранадой» рассказал о распределении игрового времени между вратарями мадридцев на последние игры сезона.

«Куртуа? Конечно, он будет играть, но я должен учесть Кепу, великого профессионала, который очень помог нам со скамейки запасных.

И Лунин тоже, он должен быть готов играть», – цитирует Анчелотти Madrid Xtra.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, у «Реала» осталось четыре матча в Ла Лиге и финал Лиги чемпионов, который состоится 1 июня.

Ранее сообщалось, что Анчелотти и Перес склоняются к тому, что в финале Лиги чемпионов должен играть Куртуа.

Напомним, Куртуа недавно восстановился от тяжёлой травмы. Длительную часть сезона основным вратарём «Реала» был Андрей Лунин.

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