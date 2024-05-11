Рафаэль Надаль прокомментировал выход «Реала» в финал Лиги чемпионов

12-кратный победитель турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль высказался о выходе мадридского «Реала» в финал Лиги чемпионов.

8 мая «сливочные» обыграли в ответном матче 1/2 финала ЛЧ «Баварию» со счётом 2:1, забив мячи на 88-й и 90+1-й минутах (4:3 по сумме двух матчей).

«Невероятно, что такое происходит. Какая удача, когда ошибку допускает один из лучших вратарей мира. Однако «Реал» заслужил победу в матче. Он провёл фантастический второй тайм.

Когда знаешь, что подобное случалось уже так много раз, я не могу думать, что это удача, за этим стоит большая работа, болельщики, которые верят, команда, которая верит. Соперники это чувствуют. Ошибка Нойера, я думаю, является результатом этого», — приводит слова Надаля Mundo Deportivo.

В финале «Реал» сыграет с «Боруссией» Дортмунд. Встреча состоится на стадионе «Уэмбли» 1 июня.

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