Главный тренер «Жироны» прокомментировал борьбу с «Барселоной» за второе место в Ла Лиге

Главный тренер «Жироны» Мичел Анхель высказался о ничьей с «Алавесом» (2:2) в матче 35-го тура чемпионата Испании.

«Это был напряжённый матч. В первом тайме мы не доминировали, но, несмотря на это, мы были лучше и показали игру, которую хотели. Во втором тайме мы сыграли 15 очень хороших минут, но, когда ты не забиваешь, соперник на своём поле давит.

Результат справедлив, потому что в итоге обе команды забили по два гола, но я считаю, что игра была ближе к нашей победе.

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Мы больше не зависим от самих себя, если «Барса» победит в четырёх матчах, то займёт второе место. У нас было это преимущество, мы им не воспользовались. Нас это злит», — приводит слова Мичела Marca.

После 35 туров «Жирона» занимает второе место в Ла Лиге с 75 очками. На третьем месте находится «Барселона», в активе которой 73 очка и матч в запасе.