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Винисиус поиздевался над Киммихом в матче полуфинала Лиги чемпионов

Винисиус поиздевался над Киммихом в матче полуфинала Лиги чемпионов
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Крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор намеренно затянул процесс ввода мяча в игру из-за боковой линии во время ответного полуфинального матча Лиги чемпионов с «Баварией» (2:1).

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
08 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 1
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Дэвис – 68'     1:1 Хоселу – 88'     2:1 Хоселу – 90+1'    

Винисиус стоял за боковой линией, демонстрируя желание ввести мяч в игру. Правый защитник «Баварии» Йозуа Киммих бросил мяч Винисиусу, однако бразилец не поймал его. После чего немецкий футболист взял мяч и вручил его лично в руки вингеру мадридского клуба. Однако Винисиус отбросил мяч в сторону и убежал от боковой линии, отказавшись проводить вбрасывание мяча.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Напомним, в финале Лиги чемпионов «Реал» сыграет с дортмундской «Боруссией». Эта игра состоится 1 июня и пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

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