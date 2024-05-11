Эдуард Мор скептически оценил чемпионские перспективы «Краснодара» и «Динамо»

Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор заявил, что сильно удивится, если «Зенит» не станет чемпионом по итогам нынешнего сезона РПЛ.

«У «Зенита» есть большие проблемы — в команде идёт перестройка. Пришедшие футболисты в полной мере не заменили тех, кто ушёл. Проблемы «Зенита» всем видны. Возможно, где-то есть внутреннее перенасыщение у давно играющих легионеров.

Но мы видим, что «Спартак» убрал тренера, у ЦСКА нет кадров, «Краснодар» после смены тренера лихорадит. Сезон такой, где нет команды, игру которой можно назвать чемпионской.

Сейчас всё в руках «Зенита» — они на одно очко опережают преследователей. У команды есть опыт, а осталось всего три игры. Я сильно удивлюсь, если «Зенит» не станет чемпионом. Глядя на игру «Краснодара» и «Динамо», сложно их назвать чемпионскими командами. К сожалению, в этом списке нет «Спартака», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егорок Кабаком.

После 27 туров РПЛ сине-бело-голубые набрали 51 очко и занимают первое место, опережая «Динамо» и «Краснодар» на одно очко.

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