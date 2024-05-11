«Спартак» — «Краснодар»: текстовая онлайн-трансляция матча 28-го тура РПЛ начнётся в 16:30

Сегодня, 11 мая, состоится матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встретятся московский «Спартак» и «Краснодар». Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Артём Чистяков. Матч начнётся в 16:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

После 27 туров чемпионата России «Спартак» набрал 43 очка и занимает пятое место. «Краснодар» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработал 50 очков и располагается на второй строчке.

В нынешнем сезоне команды ранее встречались в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги. В том противостоянии «быки» обыграли красно-белых со счётом 2:0.

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