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Иван Таранов назвал фаворита матча «Спартак» — «Краснодар»

Иван Таранов назвал фаворита матча «Спартак» — «Краснодар»
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Бывший центральный защитник московского ЦСКА Иван Таранов поделился мнением о грядущем матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором московский «Спартак» сыграет с «Краснодаром». Напомним, встреча состоится сегодня, 11 мая. Стартовый свисток арбитра о начале игры прозвучит в 16:00 по московскому времени.

МИР Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Краснодару» будет очень тяжело со «Спартаком». «Спартак» набрал ход и не проигрывает в последних матчах. Есть хорошая серия, атмосфера в клубе стала лучше с назначением нового тренера. Объективно говоря, «Спартак» — фаворит. Хоть я и болею больше за «Краснодар», думаю, у «Спартака» больше шансов на победу», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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