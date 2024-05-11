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«Зенит» разгромил «Енисей» в матче женской Суперлиги

«Зенит» разгромил «Енисей» в матче женской Суперлиги
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Завершился матч 9-го тура женской Суперлиги, в котором встречались красноярский «Енисей и санкт-петербургский «Зенит. Команды играли на стадионе «Футбол-арена Енисей» (Красноярск, Россия). Матч завершился разгромной победой гостей со счётом 3:0.

Россия - Суперлига (ж) . 9-й тур
11 мая 2024, суббота. 10:00 МСК
Енисей (ж)
Красноярск
Окончен
0 : 3
Зенит (ж)
Санкт-Петербург
0:1 Пантюхина – 33'     0:2 Пантюхина – 44'     0:3 Кики – 90'    

В первом тайме дубль на свой счёт записала полузащитница «Зенита» Екатерина Пантюхина. В концовке встречи нападающая санкт-петербургской команды Кики довела счёт до разгромного и установила окончательный счёт матча.

После этого матча «Енисей» продолжает находиться на 10-м месте в турнирной таблице женской Суперлиги. В активе красноярской команды четыре очка по итогам восьми матчей. После этой победы в активе «Зенита» стало 19 очков за семь проведённых игр. Команда находится на втором месте в турнирной таблице женской Суперлиги, отставая от лидирующего московского ЦСКА на два очка.

Календарь женской Суперлиги
Турнирная таблица женской Суперлиги
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