«Зенит» разгромил «Енисей» в матче женской Суперлиги

Завершился матч 9-го тура женской Суперлиги, в котором встречались красноярский «Енисей и санкт-петербургский «Зенит. Команды играли на стадионе «Футбол-арена Енисей» (Красноярск, Россия). Матч завершился разгромной победой гостей со счётом 3:0.

В первом тайме дубль на свой счёт записала полузащитница «Зенита» Екатерина Пантюхина. В концовке встречи нападающая санкт-петербургской команды Кики довела счёт до разгромного и установила окончательный счёт матча.

После этого матча «Енисей» продолжает находиться на 10-м месте в турнирной таблице женской Суперлиги. В активе красноярской команды четыре очка по итогам восьми матчей. После этой победы в активе «Зенита» стало 19 очков за семь проведённых игр. Команда находится на втором месте в турнирной таблице женской Суперлиги, отставая от лидирующего московского ЦСКА на два очка.