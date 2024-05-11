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Канчельскис: думаю, «Спартак» победит «Краснодар». У «быков» могут затрястись ноги

Канчельскис: думаю, «Спартак» победит «Краснодар». У «быков» могут затрястись ноги
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о грядущем матче 28-го тура РПЛ, в котором «Спартак» сыграет с «Краснодаром». Матч состоится сегодня, 11 мая.

МИР Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Спартак» — однозначный фаворит, потому что играет дома. На них нет давления, поэтому они играют в свой футбол. В данной ситуации, думаю, «Спартак» победит «Краснодар».

У «Краснодара» могут начать трястись ноги. Все мы люди и всё понимаем. Когда есть давление и высокие задачи, становится сложно с этим справиться. «Краснодар» уже не справился с этим давлением. «Зенит» давал им шанс, но они его упустили. На мой взгляд, «Краснодар» пока не готов к чемпионству.

Но шансы всегда есть. Можно выходить и обыгрывать «Спартак». Хотя сейчас «Спартак» обыграть сложно, потому что они играют в своё удовольствие и всё получается. Но надо смотреть на «Спартак», когда на них будет давление», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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