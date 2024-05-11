Александр Мостовой: Головин продолжит выступать на том же уровне, если не вернётся в РПЛ

Бывший футболист «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о попадании полузащитника «Монако» Александра Головина в список лучших игроков французской Лиги 1 в футбольном симуляторе EA Sports FC 24.

«Молодец. Так и должно быть. Не зря я говорил, что Александр у нас один из лучших полузащитников и лучших игроков. Всё, что я говорил раньше, сбывается. Он ещё молодой. Конечно, сумеет продолжить выступать на том же уровне, если не вернётся в Россию. Думаю, он не собирается в российский чемпионат в ближайшее время, поэтому правильно делает.

Когда он в «Монако» уходил, все кричали: «Зачем? Куда он идёт? Что он там будет делать?» Я один из немногих сказал: «Вы что, с ума сошли?» «Монако» – это топ-клуб давным-давно. «Монако» нередко заканчивает сезоны во Франции в тройке, доходит до Лиги Европы, Лиги чемпионов. Можно чемпионат поменять, если договорятся агенты. Многое от них зависит», — приводит слова Мостового «Советский спорт».