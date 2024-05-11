Геннадий Орлов: ЦСКА больше 20 очков потерял, ведя в счёте, — это же трагедия!

Известный спортивный комментатор и журналист Геннадий Орлов высказался о грядущем матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором санкт-петербургский «Зенит» примет на своём поле московский ЦСКА. Матч состоится сегодня, 11 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 по московскому времени.

«У ЦСКА просто трагедия в этом году – они же более 20 очков потеряли, ведя в счёте! Редчайший случай. Начинают здорово, забивают, а в концовке всё уходит от них.

Но у Федотова хороший опыт игры с «Зенитом». В серебряный сезон «Сочи» он набрал четыре очка в матчах с ними. Мне кажется, неплохая статистика у него с «Зенитом» и в ЦСКА. Федотов знает, как играть против Семака. Это важный фактор. Значит, он хорошо разбирает соперника. Это должно настораживать «Зенит», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

После 27 туров чемпионата России «Зенит» набрал 51 очко и занимает первое место. ЦСКА после аналогичного количества матчей в РПЛ заработал 39 очков и располагается на восьмой строчке.