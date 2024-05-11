Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Клуб — Осасуна. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Бавария» сможет обратно выкупить Тилльмана у ПСВ за € 35 млн — Фабрицио Романо

«Бавария» сможет обратно выкупить Тилльмана у ПСВ за € 35 млн — Фабрицио Романо
Аудио-версия:
Комментарии

«Бавария» договорилась с нидерландским ПСВ об условии обратного выкупа атакующего полузащитника Малика Тилльмана, накануне приобретённого у мюнхенцев после окончания аренды. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

По сообщению источника, сумма обратного выкупа американского хавбека «Баварией», которым мюнхенцы смогут воспользоваться с лета 2026 года, составит порядка € 35 млн, при том, что ПСВ выкуп Тилльмана обошёлся в € 12 млн.

Напомним, вчера, 10 мая, ПСВ объявил о полноценном переходе игрока «Баварии» Тилльмана. 21-летний Тилльман выступает в составе нидерландской команды с августа 2023 года, когда перешёл в команду на правах аренды из «Баварии». В нынешнем сезоне на счету футболиста 38 матча во всех турнирах, в которых он забил девять мячей и отдал 15 результативных передач. По версии интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Малика Тилльмана составляет € 17 млн.

Материалы по теме
ПСВ объявил о полноценном переходе игрока «Баварии» Тилльмана
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android