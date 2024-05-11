«Бавария» сможет обратно выкупить Тилльмана у ПСВ за € 35 млн — Фабрицио Романо

«Бавария» договорилась с нидерландским ПСВ об условии обратного выкупа атакующего полузащитника Малика Тилльмана, накануне приобретённого у мюнхенцев после окончания аренды. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

По сообщению источника, сумма обратного выкупа американского хавбека «Баварией», которым мюнхенцы смогут воспользоваться с лета 2026 года, составит порядка € 35 млн, при том, что ПСВ выкуп Тилльмана обошёлся в € 12 млн.

Напомним, вчера, 10 мая, ПСВ объявил о полноценном переходе игрока «Баварии» Тилльмана. 21-летний Тилльман выступает в составе нидерландской команды с августа 2023 года, когда перешёл в команду на правах аренды из «Баварии». В нынешнем сезоне на счету футболиста 38 матча во всех турнирах, в которых он забил девять мячей и отдал 15 результативных передач. По версии интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Малика Тилльмана составляет € 17 млн.