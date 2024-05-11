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Егор Титов: «Краснодар» столько шансов в РПЛ не использовал. Это — последний

Егор Титов: «Краснодар» столько шансов в РПЛ не использовал. Это — последний
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Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов поделился мнением о грядущем матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые сыграют с «Краснодаром». Встреча состоится сегодня, 11 мая.

МИР Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Спартак» уже не рассчитывает на призовые места. И у нас нет Лиги чемпионов, Лиги Европы и так далее. А вот для «Краснодара» это самый важный матч, учитывая, что «Зенит» может потерять очки. Из оставшихся у питерцев соперников ЦСКА — самый сложный. «Краснодар» столько шансов выйти вперёд не использовал. Это, наверное, последний», — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Артём Чистяков. Матч начнётся в 16:30 мск.

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