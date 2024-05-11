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Горшков: не заметил, чтобы Марио стал усилением для «Зенита», это неочевидный трансфер

Горшков: не заметил, чтобы Марио стал усилением для «Зенита», это неочевидный трансфер
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Бывший футболист «Зенита» Александр Горшков оценил трансфер защитника Марио Фернандеса в санкт-петербургский клуб.

«Не знаю, в чём был смысл трансфера Марио Фернандеса в «Зенит». Не совсем понятно, какие возлагали на него надежды. Я не заметил, чтобы Марио стал усилением для «Зенита». Возможно, ему что-то мешало, и он приехал не в той форме, но Фернандес ничего не привнёс в «Зенит». Марио играет на той же позиции, где есть Караваев, который более физически мобильный с учётом возраста. На мой взгляд, это неочевидный трансфер. Поэтому «Зенит» в конце сезона будет решать будущее Марио по ситуации.

Что касается возможного приобретения Волкова из «Краснодара», то это более молодой и физически сильный игрок. Возможно, что эти слухи небезосновательные», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Фернандес перешёл в «Зенит» из «Интернасьонала» летом 2023 года.

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