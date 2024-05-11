Канищев: ЦСКА неудобный соперник для «Зенита», питерцы должны быть сконцентрированы

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев поделился мнением о грядущем матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Зенит» сыграет с ЦСКА. Встреча состоится сегодня, 11 мая.

«С учётом того, что «Зениту» надо решать конкретную задачу, в отличие от ЦСКА, питерцы должны быть сконцентрированы и показать какую-то игру. Что касается ЦСКА, то для армейцев матч с «Зенитом» является принципиальным, поэтому красно-синие должны быть собраны.

Предсказать что-то сложно, но ЦСКА не самый удобный соперник для «Зенита», поэтому ожидается интересная игра», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)». В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Иванов. Матч начнётся в 19:00 мск. После 27 туров чемпионата России «Зенит» набрал 51 очко и занимает первое место. ЦСКА после аналогичного количества матчей в РПЛ заработал 39 очков и располагается на восьмой строчке.