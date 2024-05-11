Канищев: уход Марио будет пользой для «Зенита», его трансфер — ошибка

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев оценил трансфер защитника Марио Фернандеса в санкт-петербургский клуб.

«Зениту» не нужно было приглашать Марио в команду. Это была трансферная ошибка. Уход Марио летом будет только пользой для «Зенита». В команде и так много бразильцев. Но есть бразильцы, которые играют, а есть, которые только обозначают своё присутствие», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, к «Зениту» Марио Фернандес присоединился летом 2023 года. Бразилец с российским паспортом подписал контракт до конца июня 2025-го с опцией продления ещё на 12 месяцев. Ранее в России футболист выступал в составе московского ЦСКА в период с 2012 по 2022 год.