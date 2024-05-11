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В «Спартаке» объяснили отсутствие Бабича в заявке на матч с «Краснодаром»

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что центральный защитник красно-белых Срджан Бабич пропустит матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром», который состоится сегодня, 11 мая.

«Бабич продолжает восстановление», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Артём Чистяков. Матч начнётся в 16:30 мск.

После 27 туров чемпионата России «Спартак» набрал 43 очка и занимает пятое место. «Краснодар» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработал 50 очков и располагается на второй строчке.

В нынешнем сезоне команды ранее встречались в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги. В том противостоянии «быки» обыграли красно-белых со счётом 2:0.

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