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«Рубин» — «Ростов»: гости сократили разницу в счёте на 73-й минуте

«Рубин» — «Ростов»: гости сократили разницу в счёте на 73-й минуте
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В эти минуты проходит матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором играют казанский «Рубин» и «Ростов» из Ростова-на-Дону. Встречу принимает стадион «Ак Барс Арена (Казань Арена)». Стартовый свисток арбитра раздался в 14:00 по московскому времени. На момент написания новости счёт в матче 3:1.

МИР Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2024, суббота. 14:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
3 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Рыбус – 30'     2:0 Мартынович – 38'     3:0 Йочич – 65'     3:1 Щетинин – 73'    
Удаления: нет / Комаров – 75', Эль-Аскалани – 86'

На 30-й минуте защитник казанцев Мацей Рыбус после подачи с углового открыл счёт в игре. Спустя восемь минут другой игрок обороны «Рубина», Александр Мартынович, удвоил преимущество своей команды. Полузащитник казанцев Богдан Йочич на 65-й минуте игры довёл счёт до разгромного. На 72-й минуте встречи полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин сократил разницу в счёте

В матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона, который состоялся в августе прошлого года, «Ростов» на своём поле разгромил «Рубин» со счётом 3:0 благодаря голам Николая Комличенко, Андрея Ланговича и Егора Голенкова.

По состоянию на сегодняшний день «Рубин» располагается на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 38 очков по результатам 27 матчей. «Ростов» занимает седьмое место. В активе ростовчан 40 очков.

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