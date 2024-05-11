Мор: первые полгода у Дзюбы будут прекрасными в любом клубе

Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор высказался о будущем форварда «Локомотива» Артёма Дзюбы.

«Мы каждый раз видим, что он первые полгода в любой команде проводит прекрасно. С его мастерством первые полгода у него будут прекрасными везде», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее «Чемпионат» сообщил, что Артём Дзюба отказался от пункта автопродления контракта с «Локомотивом». Представитель футболиста Леонид Гольдман заявил, что железнодорожники приняли решение списать футболиста со счетов и не дать ему играть в оставшихся матчах сезона.

Напомним, Артём Дзюба пополнил состав «Локомотива» в феврале 2023 года. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 35-летний нападающий провёл 21 матч, забил четыре мяча и оформил три голевые передачи. Также на его счету пять игр и одна результативная передача в Фонбет Кубке России.