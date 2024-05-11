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Мор: Безродному в «Спартаке» многое прощалось — это его сгубило

Мор: Безродному в «Спартаке» многое прощалось — это его сгубило
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Экс-игрок «Спартака» Эдуард Мор высказался о своём бывшем одноклубнике Артёме Безродном.

— Самым близким другом в «Спартаке» был Артём Безродный?

— Да. Это моя большая боль. Мы учились вместе в луганском интернате. Так получилось, что в «Спартак» он пришёл раньше. Потом пришёл я: мы вместе жили в номере, работали в паре. Конечно, наряду с Цымбаларём он был самым талантливым футболистом из той плеяды. Но так получилось. Моя боль, что он закончил так трагично.

— Романцев в своей книге сравнивал Безродного по степени таланта с Мостовым. Почему не раскрылся?

— Артём был очень компанейским человеком. В какой-то степени слабохарактерным, но не в плане футбола. Я говорю про быт. К сожалению, сначала в «Спартаке» ему очень многое прощалось, а это зря. Надо сразу штрафовать и наказывать для их же блага.

Но в то время агентом Безродного был вице-президент «Спартака» Есауленко — он очень многое ему прощал. Нельзя его винить в смерти Безродного. Из благих побуждений Артёму слишком многое позволялось — это его и сгубило, — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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