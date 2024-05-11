Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Клуб — Осасуна. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Артём Дзюба пропустит матч «Локомотива» с «Оренбургом» из-за болезни

Артём Дзюба пропустит матч «Локомотива» с «Оренбургом» из-за болезни
Комментарии

Нападающий Артём Дзюба не полетел с «Локомотивом» на матч 28-го тура РПЛ с «Оренбургом», который пройдёт 12 мая. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Форвард «Локомотива» заболел.

МИР Российская Премьер-лига . 28-й тур
12 мая 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ранее «Чемпионат» сообщил, что Артём Дзюба отказался от пункта автопродления контракта с «Локомотивом». Представитель футболиста Леонид Гольдман заявил, что железнодорожники приняли решение списать футболиста со счетов и не дать ему играть в оставшихся матчах сезона.

Напомним, Артём Дзюба пополнил состав «Локомотива» в феврале 2023 года. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 35-летний нападающий провёл 21 матч, забил четыре мяча и оформил три голевые передачи. Также на его счету пять игр и одна результативная передача в Фонбет Кубке России.

Материалы по теме
Что Артёму Дзюбе дальше делать с карьерой?
Рейтинг
Что Артёму Дзюбе дальше делать с карьерой?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android