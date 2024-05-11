«Краснодар» не может забить в РПЛ три матча подряд

Сегодня, 11 мая, состоялся матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречались московский «Спартак» и «Краснодар». Игра проводилась на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Артём Чистяков. Матч начался в 16:30 мск. Игра закончилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Таким образом, этот матч стал уже третьим подряд для «быков» в рамках РПЛ, в котором они ни разу не смогли распечатать ворота соперников. В последний раз команда Мурада Мусаева забивала 24 апреля в домашнем матче с «Балтикой» (3:2).

После 28 туров чемпионата России «Спартак» набрал 46 очков и занимает четвёртое место. «Краснодар» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработал 50 очков и располагается на второй строчке.

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