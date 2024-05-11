«Ньюкасл Юнайтед» и «Брайтон» поделили очки в матче АПЛ

Завершился матч 37-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ньюкасл Юнайтед» и «Брайтон энд Хоув Альбион». Команды играли на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайне (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Дарреном Ингландом. Итоговый результат — 1:1.
На 18-й минуте счёт открыл защитник «Брайтона» Йоэл Велтман. В концовке первого тайма отличился полузащитник «Брайтона» Шон Лонгстафф.
«Ньюкасл Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 57 очков за 36 матчей. «Брайтон» находится на 11-й строчке, заработав 48 очков. Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Манчестер Сити» (85).
В параллельных матчах «Вест Хэм Юнайтед» обыграл «Лутон Таун» (3:1), а «Эвертон» победил «Шеффилд Юнайтед» (1:0).
- 11 мая 2024
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