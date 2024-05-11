Мостовой: у «Краснодара» не горят глаза — должны шипами сверкать, а мы этого не видим

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал победу красно-белых над «Краснодаром» (1:0) в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Победа «Спартака» над «Краснодаром» заслуженная. Возвращаемся к тому, что произошло в «Краснодаре»: назначение непонятно кого — Мусаева — после ухода Ивича. У команды не горят глаза. А она ведь борется за чемпионство, должны были шипами сверкать, а мы этого не видим. Как можно было увольнять Ивича и назначать Мусаева? Ну что это? Теперь их сверху наказывают, как говорил Абаскаль.

Давайте дождёмся матча «Зенита». Если он выиграет, можно говорить, что «Краснодар» больше не претендент на чемпионство. А так ещё математические шансы есть», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.