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Мостовой: у «Краснодара» не горят глаза — должны шипами сверкать, а мы этого не видим

Мостовой: у «Краснодара» не горят глаза — должны шипами сверкать, а мы этого не видим
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Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал победу красно-белых над «Краснодаром» (1:0) в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги.

МИР Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
Краснодар
Краснодар
1:0 Зобнин – 35'    

«Победа «Спартака» над «Краснодаром» заслуженная. Возвращаемся к тому, что произошло в «Краснодаре»: назначение непонятно кого — Мусаева — после ухода Ивича. У команды не горят глаза. А она ведь борется за чемпионство, должны были шипами сверкать, а мы этого не видим. Как можно было увольнять Ивича и назначать Мусаева? Ну что это? Теперь их сверху наказывают, как говорил Абаскаль.

Давайте дождёмся матча «Зенита». Если он выиграет, можно говорить, что «Краснодар» больше не претендент на чемпионство. А так ещё математические шансы есть», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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