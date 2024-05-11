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Салихова: за такой «Спартак» хочется болеть и ждать 10 россиян в составе в финале КР

Салихова: за такой «Спартак» хочется болеть и ждать 10 россиян в составе в финале КР
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Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, после победы красно-белых в сегодняшнем матче РПЛ над «Краснодаром» (1:0) высказалась об игре команды в этой встрече и выразила надежду, что подопечным Владимира Слишковича удастся выйти в Суперфинал Фонбет Кубка России.

МИР Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
Краснодар
Краснодар
1:0 Зобнин – 35'    

«За такой «Спартак» хочется болеть и ждать финала в «Лужниках», и чтобы вышло 10 россиян на поле и Мартинс!» — сказала Салихова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Отметим, что в сегодняшнем матче с «Краснодаром» в стартовом составе «Спартака» вышло восемь россиян.

Напомним, в финале Пути регионов Кубка России «Спартак» 14 мая сыграет в гостях с «Балтикой».

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