Салихова: за такой «Спартак» хочется болеть и ждать 10 россиян в составе в финале КР

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, после победы красно-белых в сегодняшнем матче РПЛ над «Краснодаром» (1:0) высказалась об игре команды в этой встрече и выразила надежду, что подопечным Владимира Слишковича удастся выйти в Суперфинал Фонбет Кубка России.

«За такой «Спартак» хочется болеть и ждать финала в «Лужниках», и чтобы вышло 10 россиян на поле и Мартинс!» — сказала Салихова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Отметим, что в сегодняшнем матче с «Краснодаром» в стартовом составе «Спартака» вышло восемь россиян.

Напомним, в финале Пути регионов Кубка России «Спартак» 14 мая сыграет в гостях с «Балтикой».

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