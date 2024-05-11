Кордоба: на последнем отрезке РПЛ «Краснодар» не смог хорошо показать себя

Форвард «Краснодара» Джон Кордоба высказался о неудачной серии южан в концовке сезона РПЛ. Команда не побеждает на протяжении трёх последних матчей в чемпионате страны.

«Мне кажется, что на последнем отрезке мы не смогли показать себя хорошо. Были возможности, которыми мы не воспользовались. Это футбол, поэтому нужно играть и бороться до конца», — передаёт слова Кордобы корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

11 мая состоялся матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречались московский «Спартак» и «Краснодар». Игра проводилась на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Артём Чистяков. Матч начался в 16:30 мск. Игра закончилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. После поражения краснодарцы с 50 очками остались на втором месте в таблице РПЛ.