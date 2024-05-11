Игрок «Спартака» Зобнин: гол в ворота «Краснодара» — один из самых красивых в карьере

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал о своём забитом мяче в ворота «Краснодара» в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча закончилась со счётом 1:0 в пользу красно-белых. Гол Зобнина стал единственным в матче. Отметим, что это первое результативное действие Романа в текущем сезоне чемпионата России по футболу.

«На тренировках такие удары не отрабатывал, отрабатывал в игре с «Пари НН». Хорошо, что попал. Я сейчас вспоминал, это один самых красивых голов в карьере. Ещё красивые на этом стадионе «Ахмату» и «Динамо», — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

На 34-й минуте минувшего матча полузащитник красно-белых Роман Зобнин поразил ворота южан ударом в девятку.