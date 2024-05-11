Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Клуб — Осасуна. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роман Зобнин рассказал, на какой позиции ему привычнее играть

Роман Зобнин рассказал, на какой позиции ему привычнее играть
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал о том, на какой позиции ему удобнее играть.

— С «Пари НН» вы играли слева, сегодня справа. Есть разница, где играть?
— В принципе, когда играешь латераля, то ты больше проводишь времени в атаке. А я люблю атаковать. Если играешь слева, то ты можешь сместиться в центре и ударить с правой. А если играешь справа, то больше подач с фланга, — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, полузащитник «Спартака» Роман Зобнин, сегодня, 11 мая, забил в ворота «Краснодара» в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча закончилась со счётом 1:0 в пользу красно-белых. Гол Зобнина стал единственным в матче. Отметим, что это первое результативное действие Романа в текущем сезоне чемпионата России по футболу.

Материалы по теме
Роман Зобнин ответил на вопрос о важности Кубка России для «Спартака»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android