Роман Зобнин рассказал, на какой позиции ему привычнее играть

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал о том, на какой позиции ему удобнее играть.

— С «Пари НН» вы играли слева, сегодня справа. Есть разница, где играть?

— В принципе, когда играешь латераля, то ты больше проводишь времени в атаке. А я люблю атаковать. Если играешь слева, то ты можешь сместиться в центре и ударить с правой. А если играешь справа, то больше подач с фланга, — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, полузащитник «Спартака» Роман Зобнин, сегодня, 11 мая, забил в ворота «Краснодара» в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча закончилась со счётом 1:0 в пользу красно-белых. Гол Зобнина стал единственным в матче. Отметим, что это первое результативное действие Романа в текущем сезоне чемпионата России по футболу.