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Ноттингем Форест — Челси, результат матча 11 мая 2024, счёт 2:3, АПЛ 2023-2024

«Челси» вырвал победу у «Ноттингема» и сравнялся с «Ньюкаслом» по очкам
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Завершился матч 37-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ноттингем Форест» и «Челси». Команды играли на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Тони Харрингтоном. «Челси» одержал победу со счётом 3:2.

Англия - Премьер-лига . 37-й тур
11 мая 2024, суббота. 19:30 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем
Окончен
2 : 3
Челси
Лондон
0:1 Мудрик – 8'     1:1 Боли – 16'     2:1 Хадсон-Одои – 74'     2:2 Стерлинг – 80'     2:3 Джексон – 82'    

На восьмой минуте счёт открыл полузащитник «Челси» Михаил Мудрик с передачи Коула Палмера. Через восемь минут ответный мяч «Ноттингема» забил защитник Вилли Боли. Ему ассистировал Морган Гиббс-Уайт. На 74-й минуте нападающий Каллум Хадсон-Одои вывел хозяев вперёд с передачи Моргана Гиббс-Уайта. Через шесть минут нападающий «Челси» Рахим Стерлинг сравнял счёт. Победу гостям на 82-й минуте принёс нападающий Николас Джексон.

«Челси» занимает седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 57 очков за 36 матчей. «Ноттингем Форест» находится на 17-й строчке, заработав 29 очков. Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Манчестер Сити» (85).

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